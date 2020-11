Microsoft Word se montre en mode sombre pour la première fois

Jusqu'à présent, Office 2016 par exemple proposait bien trois choix pour la présentation de ses logiciels. On avait la possibilité de passer en mode « gris foncé », « blanc » ou « en couleurs », le choix par défaut. Reste que même en gris foncé, Word n'avait encore rien d'un véritable mode sombre.

Comme l'illustre Mayank Parmar pour Windows Latest, ce devrait être chose faite très prochainement. Un mode sombre est d'ores et déjà en test chez Microsoft. Il propose un rendu tout à la fois plus sombre et plus homogène alors que le thème « gris foncé » se focalisait sur les rubans de menus / d'icônes.

Mayank Parmar souligne cependant que le mode sombre n'en est encore qu'à ses débuts sur Word et il ne devrait donc être déployé que d'ici plusieurs semaines, peut-être pas avant le début de l'année prochaine. Il reste possible d'en profiter plus tôt en rejoignant le programme Office Insider.

Enfin, Windows Lastest précise que ce thème sombre ne sera disponible que pour les utilisateurs d'Office 2016 et Office 365. Il serait toutefois étonnant qu'Office 2019 n'en profite pas également.