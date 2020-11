Windows 10 : Microsoft suspend temporairement les mises à jour de pilotes

Concrètement, un pilote soumis à Microsoft avant le 3 décembre est assuré d’un déploiement via Windows Update en 2020, à partir du 17 du même mois précisément. Passé ce jour fatidique, jusqu’au 11 décembre, ce sera au mieux le 4 janvier 2021 ; enfin, les ultimes retardataires ne verront pas leurs pilotes distribués via Windows Update avant le 14 janvier, au plus tôt. Cela ne laisse donc plus que deux semaines aux OEM pour peaufiner leurs pilotes de 2020.