Cette fonctionnalité simplissime va changer notre façon d'utiliser Word à tout jamais !

Peut-être vous est-il déjà arrivé de vouloir copier et coller du texte à partir d'un site Web sans forcément vouloir en conserver la taille, la couleur ou encore la mise en forme ? Si cela est de toute évidence déjà possible sur Word, via l'option « Conserver uniquement le texte », cette fonctionnalité n'avait étonnamment toujours pas droit à son propre raccourci. Une situation qui vient tout juste d'être résolue.