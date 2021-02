Supprimer très rapidement des mots dans un document Word (et autres traitements de texte)

Pour supprimer un mot dans un logiciel de traitement de texte ou tout autre endroit gérant la rédaction, il existe plusieurs solutions : se placer après le mot en question et rester appuyer sur la touche Retour de son clavier ou bien double cliquer sur le mot en question et appuyer sur Retour ou Suppr. Mais cela peut être fastidieux si vous avez plusieurs mots à supprimer à des endroits différents d'un paragraphe. Pour aller plus vite :

Placez votre curseur après le mot que vous souhaitez supprimer, et appuyez sur la combinaison Ctrl + Retour de votre clavier pour supprimer d'un coup le mot en entier. Facile.