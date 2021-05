Sur le Microsoft Surface Duo, les jeux profiteront enfin des deux écrans

Désormais, le Surface Duo peut donc disposer d'une manette virtuelle sur l'écran du bas et afficher le jeu sur l'écran du haut. Un fonctionnement qui n'est certainement pas sans rappeler la Nintendo 3DS en son temps.

Cependant, un tel tour de force n'aurait pas été possible sans le concours du service xCloud de Microsoft. De fait, le Surface Duo ne dispose en lui-même que d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, au demeurant solide, mais loin de suffire pour faire tourner des jeux normalement prévus pour Xbox One, Xbox Series X | S et PC.