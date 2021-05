The Elder Scrolls Online : la mise à niveau PS5 / Xbox Series repoussée au 15 juin

C'est aussi à cette date que les développeurs étaient censés proposer un patch servant à optimiser The Elder Scrolls Online pour la PS5 et les Xbox Series X |S. Hélas, le studio a pris la parole sur les réseaux sociaux pour officialiser le report de la mise à niveau nouvelle génération. Elle est à présent programmée au 15 juin 2021. Dans son communiqué, ZeniMax Online Studios explique ne pas vouloir lancer le DLC et le patch simultanément pour éviter les soucis techniques.