LG aurait déposé des brevets visant à développer un smartphone à… 16 objectifs

16 objectifs, et 1 miroir pour les selfies



Pourquoi s'arrêter à 1, 2, 3 ou 5 objectifs quand on peut aller plus loin ? Le site néerlandais pris connaissance d'un brevet déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), le 20 novembre, qui décrit un appareil photo de smartphone de marqueElectronicsSelon les images extraites, les lentilles sont placées de façon à ce qu'elles puissent prendre des photos sous plusieurs angles. Une même photo peut offrir plusieurs possibilités, puisque l'on peut prendre en photo un objet précis avec un objectif spécifique. Il est aussi possible, selon ce brevet, de prendre une photo en mettant plusieurs objectifs à contribution, ce qui permettrait d'offrir des perspectives différentes et même deL'appareil pourrait aussi découper une partie de la photo pour la remplacer par une image capturée par un autre objectif. Dans le détail, l'appareil peut sélectionner la tête d'un objet ou d'une personne, et la remplacer par celle d'une autre photo, grâce à la fonction de reconnaissance faciale. Enfin, un flash et un miroir seront intégrés à l'arrière de l'appareil photo, de façon à rendre possible la prise de selfie.Mais de la théorie à la pratique, il peut y avoir un gouffre, car déposer un brevet ne signifie pas que le produit verra le jour... Cependant, le fabricant avait commercialisé le LG Optimus 3D qui, en 2011, avait introduit la double caméra et l'ajout de l'effet 3D à la photo. L'appareil ne fut pas un succès.