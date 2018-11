Flex, Foldi, Duplex : LG dépose des marques (sûrement) liées à un smartphone pliable

Des noms de marque qui en disent long

2019, l'année du smartphone pliable ?

Que LG travaille activement sur des technologies d'écrans pliables, ce n'est plus vraiment un secret. En mai dernier, LG Display présentait par exemple un écran OLED de 77 pouces capable de se plier à 360 degrés , quand la multinationale exhibait un écran enroulable à l'occasion du(CES) 2018, en janvier. Bref, les projets ne manquent pas dans ce domaine. Et l'idée d'un smartphone flexible a forcément émergé au sein de ses équipes.Les trois nouvelles marques déposées auprès de l'(EUIPO) tendent à confirmer les intentions de la multinationale asiatique, comme le relaye Engadget . Intitulé Flex, Foldi et Duplex, le trio de marques ne laisse que peu de place au doute quant aux projets du groupe. Et laisse présager l'arrivée d'un appareil mobile pliable nommé avec l'une des appellations susmentionnées.Si Flex n'a rien d'une piste sérieuse au regard du LG G Flex courbé déjà commercialisé, Foldi et Duplex s'apparentent à des indices valables : la racine de Foldi, « Fold », signifie tout bonnement « plier » dans la langue de Shakespeare, quand Duplex pourrait faire penser à un smartphone à double écran, à l'image du terminal pliable de Samsung et son écran Infinity Flex Display, présentés plus tôt ce mois-ci En plus de Huawei , l'année 2019 pourrait donc voir débarquer un autre modèle de smartphone pliable. Un créneau sur lequel les acteurs du secteur se mobilisent fortement au travers d'une course technologique toujours plus intense. A voir si le grand public accueillera chaleureusement ce type de produit dont les premiers concepts auront probablement besoin d'améliorations.