LG pourrait présenter un téléviseur escamotable lors du CES 2019

L'écran escamotable de LG. © Engadget

LG fait disparaître son écran dans son socle

Source : Engadget

Concevoir des écrans toujours plus grands, tout en les rendant moins encombrants. Tel semble être le crédo des constructeurs qui, chaque année lors du, rivalisent d'ingéniosité pour ne pas ruiner la décoration intérieure des quelques personnes sur Terre pouvant s'offrir de tels téléviseurs.Engadget a eu droit de jeter un oeil à quelques documents marketing de, qui laissent entendre que la marque sud-coréenne présentera bien officiellement un vrai téléviseur escamotable - et pas un prototype comme les années précédentes.Très concrètement, le téléviseur viendrait accompagné d'un socle au design visiblement inspiré des radiateurs des années 70, qui aurait pour fonction de venir « aspirer » l'écran lorsqu'il n'est plus utilisé afin de le masquer à l'intérieur.On taquine, mais on reste tout de même un peu impressionnés par la prouesse de ranger un écran de 65" dans un support qui ne semble pas mesurer plus de 30 centimètres de haut.