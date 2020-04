Intel va diriger un nouveau programme de cybersécurité de la Défense américaine

© Walden Kirsch/Intel Corporation

GARD en réponse aux piratages de l'apprentissage machine

Intel placé à la tête du projet

Source : TechCrunch

Intel aura pour mission d'aider les États-Unis à se prémunir des attaques basées sur l' apprentissage machine L'apprentissage machine est une méthode visant à améliorer les services d'une intelligence artificielle. C'est un concept utilisé notamment dans la reconnaissance d'objets, où l'IA peut apprendre à force d'exemples et d'essais. Mais bien que ce soit encore assez rare, ces intelligences artificielles peuvent également être manipulées pour réaliser des piratages d'un nouveau genre. Il y a quelques semaines, McAfee a ainsi rendu un rapport affirmant que l'on pouvait tromper facilement une Tesla afin de la faire rouler à 135 km/h sur une route à 50 km/h.La DARPA veut donc prendre les devants. L'année passée, l'agence a créé un nouveau programme appelé GARD, pour. Des contre-mesures existent déjà contre les attaques se focalisant sur les appareils reposant sur l'apprentissage machine. Mais la DARPA espère que GARD lui fournira un système de défense plus développé et apte à répondre à un plus grand nombre d'attaques différentes.Dans un communiqué publié jeudi 9 avril, Intel a annoncé que la DARPA lui avait confié la direction du projet, conjointement à l'institut de technologie de Géorgie. Les deux organismes se chargeront des travaux de GARD pendant quatre ans.Jason Martin, ingénieur principal chez Intel Labs et chercheur principal du projet a déclaré : «».Le constructeur ajoute que «». La DARPA, de son côté a déclaré que GARD pourrait être utilisé dans un certain nombre de contextes. Hava Siegelmann, gestionnaire de programme au bureau d'innovation de l'information de la DARPA compare le projet à un système immunitaire identifiant les attaques de virus pour mieux les comprendre et s'en prémunir par la suite. Elle ajoute : «».