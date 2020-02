Pourquoi Intel troque les technologies de Nervana au profit de celles d'Habana ?

© Habana via Forbes

Les clients d'Intel à l'origine de ce changement de cap

Lire aussi :

Marché des semiconducteurs : Intel reprend le pas sur Samsung en 2019



Opter pour Habana : la décision la plus logique pour Intel

Peu avant Noël, Intel rachetait pour deux milliards de dollars la société israélienne Habana Labs . Spécialisée dans la conception d'accélérateurs programmables dédiés à l'apprentissage profond au sein des data centers, cette dernière travaille notamment sur un processeur programmable baptisé « HLS-1 Gaudi ». Très prometteur, il est censé permettre «», expliquait ZDNet en décembre. Il est complété par les puces « Goya », spécialisées dans l'analyse et le tri d'images, elles aussi plus efficaces et économes en énergie que les GPUs traditionnellement utilisés.On apprenait la semaine dernière du magazine américain Forbes , qu'Intel allait finalement opter pour les technologies de sa nouvelle acquisition, en lieu et place de celles développées par son autre filiale spécialisée en IA, Nervana Systems, rachetée en 2016 pour un peu plus de 400 millions de dollars. Une décision surprenante au regard de l'état d'avancement de la technologie de Nervana, qu'Intel a tenu à justifier.D'après un cadre d'Intel avec lequel Forbes a pu s'entretenir, cette décision émanerait en premier lieu des attentes et commentaires des clients du géant californien. Naveen Rao, Directeur général des plateformes IA pour Intel, a notamment indiqué à Forbes que la question des performances pures n'était pas à l'origine de ce changement d'approche. L'intéressé a ainsi expliqué que les «» de l'architecture NNP (Neural Network Processors) de Nervana profiteraient par exemple à Habana. Le développement d'accélérateurs d'IA par Nervana sera toutefois stoppé, apprend-on.Par rapport aux solutions développées par Nervana, celles d'Habana ont pour atout de profiter d'une suite logicielle convergente, pouvant être utilisée à la fois sur les produits Goya et Gaudi. Les puces NNP (NNP-I et NNP-T) de Nervana étaient pour leur part optimisées pour des usages bien spécifiques, ce qui posait des problèmes de compatibilité. Problèmes auxquels les produits d'Habana sont visiblement moins exposés.Autre avantage en faveur des puces Gaudi, notamment, un coût inférieur dû entre autres à l'absence d'interposeur pour la mémoire HBM, remplacés par un «». L'utilisation par ces mêmes processeurs d'une technologie Ehernet (ROCE) permet en outre d'exploiter des écosystèmes déjà établis.Comme le résume Tom's Hardware, la décision d'Intel repose donc sur trois facteurs : les produits d'Habana profitent d'une architecture unifiée, d'un plus grand potentiel économique (grâce à des coûts plus faibles) et d'une pertinence plus évidente pour les clients d'Intel à l'heure actuelle.