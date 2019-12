Intel serait sur le point d'acheter une start-up israélienne spécialisée dans l'IA

Le sursaut d'Intel passera-t-il par l'IA ?

Source : TechPowerUp

Intel est actuellement malmenée sur ses marchés traditionnels et fortement concurrencée, à la fois par son rival de toujours, AMD, mais également par Qualcomm. Ces dernières semaines, la société a préféré revendre sa division « modems » à Apple pour 1 milliard de dollars et chercherait également à se débarrasser de sa division spécialisée dans la maison connectée Malgré ces déconvenues, Intel chercherait à reprendre l'avantage technologique. L'entreprise américaine serait actuellement en négociations pour acheter Habana Labs, une start-up israélienne fondée en 2016 qui conçoit des puces spécialisées dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine.Le montant de la transaction serait compris entre 1 et 2 milliards de dollars. Ce serait la deuxième plus grosse acquisition effectuée par Intel dans l'État d'Israel, qui mettrait la main à la fois sur les brevets, mais également sur le portefeuille de clients de la start-up.Interrogées, les deux entreprises n'ont pas confirmé ou commenté ces informations.