Marché des semiconducteurs : Intel reprend le pas sur Samsung en 2019

Samsung souffre de sa dépendance à la mémoire

Un marché qui se tarit

Entre 1993 et 2016, Intel était confortablement assis à la première position de ce classement des fabricants de semiconducteur. En 2017, Samsung avait profité d'une demande émergente de puces mémoires qui avait conduit l'entreprise coréenne à engranger des bénéfices records.En 2018, Samsung avait ainsi devancé Intel dès le premier semestre, malgré une seconde moitié de l'année moins reluisante. La dynamique du marché était alors oscillante, préfigurant les résultats de l'année 2019. Dès le quatrième trimestre de 2018 , le marché de la mémoire comportait sensiblement plus d'offres que de demandes.Et puisque cette division représente une grande partie des revenus de Samsung (plus de 77 % de son chiffre d'affaires dans les semiconducteurs et près de 22 % de son chiffre d'affaires total en 2019), l'impact a été immédiatement mesuré, aboutissant à des baisses records dans le bilan financier de l'entreprise.Parallèlement, Intel n'est pas présent sur le marché de la mémoire. En comparaison, le chiffre d'affaires de Samsung est descendu de 25 % au quatrième semestre de l'année 2018, celui d'Intel, lui, de seulement 2,3 %. Cela explique, en grande partie, la nouvelle dynamique qui s'installe au sein de ce classement des semiconducteurs Intel, qui reprend sa place de numéro un mondial des puces électroniques, s'appuie sur ses microprocesseurs pour ordinateur. Dans ce classement, le fabricant présente un chiffre d'affaires, en 2019, de plus de 65 milliards de dollars ; Samsung est deuxième avec 52 milliards de dollars. Les autres candidats, de plus en plus émergents, SK hynix ou Micron Technology, ont respectivement dégagé un chiffre d'affaires de 22 et 20 milliards de dollars.En 2019, les revenus mondiaux des semiconducteurs ont atteint les 418,3 milliards de dollars. Cela représente une baisse fulgurante de 11,9 % par rapport à l'année précédente, et ce même pour Intel, malgré sa nouvelle première place, son chiffre d'affaires ayant diminué de 0,7 %.D'après les chercheurs de Gartner , 2020 pourrait être le théâtre d'une dynamique inédite. Les stocks excédentaires ne pèseraient plus autant sur les croissances, et une nouvelle demande est prévue, boostée par des prix moyens plus forts. Pour certains constructeurs, comme Samsung, des investissements importants pour diversifier l'activité sur le domaine des semiconducteurs devraient avoir leurs premiers effets.