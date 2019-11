Dell blame la pénurie de processeurs Intel dans ses prévisions de résultats 2019

© Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Les constructeurs jouent la prudence

Un pas en arrière pour Intel, un pas en avant pour AMD

Source : TechPowerUp

Dell emboîte ainsi le pas d'Asus, qui a déclaré il y a quelques jours être l'une des victimes de la pénurie d'Intel ». Selon Jeffrey Clarke, le P.-D.G. de Dell, les défauts de livraison des processeurs Intel ont obligé l'entreprise à revoir ses perspectives de croissance à la baisse. Les ventes de la société restent cependant à la hausse, et Dell atteint un chiffre d'affaires de 11,4 milliards de dollars.Les résultats des ventes de PC commerciaux ont ainsi augmenté de 9 %, s'établissant à 8,3 milliards de dollars. Les ordinateurs grand public ont augmenté leur résultat de 6 %, à 3,1 milliards de dollars.Quelques jours auparavant, Asus avait établi un constat similaire à celui de Dell, affirmant que son premier trimestre 2020 serait épargné, mais que rien n'était certain pour le second trimestre 2020. Le constructeur dont 71 % des revenus du troisième trimestre 2019 provenaient desa ainsi commencé à se tourner vers les processeurs AMD.AMD semble effectivement profiter de la situation. Les constructeurs se tournent vers lui pour équiper leurs ordinateurs, et l'entreprise compte sur ses nouveaux processeurs Ryzen pour regagner des parts de marché face à un Intel longtemps resté tout-puissant. Le résultat est là : les ventes d'AMD ont bondi en un an Intel, de son côté, s'est déjà excusé auprès de ses clients. L'entreprise travaille actuellement à résoudre ses défauts d'approvisionnement, allant jusqu'à déléguer une partie de ses tâches à des fonderies externes Des décisions qui ne semblent pas avoir convaincu Dell. Le constructeur n'a pas souhaité établir de prévisions concernant ses futurs approvisionnements, mais dit surveiller la situation. À priori, une seconde chance est donc donnée à Intel.