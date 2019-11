Pénuries de processeurs Intel : la situation s'améliore mais reste incertaine selon Asus

Le Q1 2020 épargné par la pénurie... Mais rien de certain concernant le Q2

AMD grand gagnant de cette pénurie persistante chez Intel

Source : AnandTech

Le pire pourrait donc bien être derrière Intel. Le géant californien, qui peine depuis plus d'un an à fournir à ses partenaires les quantités attendues de processeurs entrée de gamme, pourrait enfin voir la lumière au bout du tunnel, en dépit d'une incertitude pour le printemps prochain. D'après ASUS, l'un des principaux clients d'Intel sur ce secteur, l'approvisionnement se ferait mieux que l'année dernière à la même époque... Même si la livraison de CPUs est toujours en flux tendu.Dans son communiqué, S.Y. Hsu, Co-CEO d'ASUS, indique par ailleurs que la visibilité en termes d'approvisionnement en puces Intel reste compromise pour le second trimestre 2020. Pour le premier trimestre de l'année, l'intéressé se veut toutefois optimiste, en indiquant à ses actionnaires que cette période ne devrait être marquée par aucune pénurie particulière.De son côté, Intel continue de s'activer... D'autant plus que cette situation délicate lui fait perdre des parts de marché au profit d'AMD et de son offre CPU renouvelée. Comme le rappelle, les bleus ont augmenté de 25 % leur production de puces 14 nm au cours de l'année 2019. De quoi expliquer en partie le nombre restreint de puces 10 nm disponibles sur laptop... Intel ne peut pas encore répondre à la demande à grande échelle pour ce nouveau procédé de gravure. La chose devrait toutefois s'arranger en 2020, alors qu'une usine supplémentaire a été affectée cet automne à la production de puces en 10 nm (à travers la réorientation du site de Chandler en Arizona).Notons que malgré ses efforts, Intel admet que le quatrième trimestre 2019 subira, lui aussi, une vague de pénurie en puce 14 nm.Du côté d'ASUS et des OEMs, une partie de la solution au problème consiste à se rabattre sur l'offre d'AMD. Sur le secteur desktop, AMD est bien positionné avec ses processeurs Ryzen de nouvelle génération . Une offre riche et avantageuse, tant pour les fabricants de PC que pour les utilisateurs finaux.Sur le secteur laptop, la chose est un peu plus compliquée puisque Intel détient toujours une large majorité du marché.ASUS, qui tire 71 % de ses revenus de la ventes de laptops sur le Q3 2019, propose pourtant depuis quelques mois des ordinateurs portables propulsés par des CPUs (ou APUs) AMD. La marque, qui a investi dans le lancement et la promotion de plusieurs de ces modèles, assure qu'ils sont désormais très bien reçus par sa clientèle. Un bon point pour AMD, d'autant plus que d'autres marques s'y mettent, à l'image d'ACER, par exemple.