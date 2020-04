Huawei a (encore ?) triché pour promouvoir la qualité photo de ses smartphones

Crédit : 苏铁

« À l'insu de son plein gré » ?

Source : Android Authority

Dans le cadre d'un concours photo réservé aux smartphones Huawei , le groupe chinois a mis au point une vidéo compilant les plus beaux clichés soumis par les utilisateurs. Des clichés «» donc... Pour la majorité d'entre eux en tout cas.En effet, des internautes ont rapidement reconnu un cliché, disponible depuis début 2019 sur le site 500px . Une photo qui n'a donc pas été capturée avec un smartphone Huawei, mais bien avec un appareil photo reflex , en l'occurrence un Nikon D850, un appareil professionnel, vendu plus de 3 000 euros.Huawei, invoquant une simple erreur, a rapidement édité la vidéo en question. Rappelons qu'au lancement de la gamme P30 , Huawei avait déjà été mis au ban pour avoir diffusé des photos promotionnelles capturées non pas par un smartphone, mais par un appareil photo professionnel.