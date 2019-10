HP : le géant de l'informatique va supprimer entre 7 000 et 9 000 emplois sur trois ans

Un plan « absolument nécessaire pour l'avenir de HP »

HP veut revoir son modèle

Source : TWSJ

Le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP a annoncé, jeudi 3 octobre, un plan majeur de restructuration visant à supprimer entre 7 000 et 9 000 emplois au cours des trois prochaines années. Ce plan tend à faire entrer la société américaine dans une nouvelle ère, souhaitant devenir un acteur plus numérique, tourné vers les services.Alors qu'il entrera officiellement en fonction le 1er novembre, le nouveau directeur général de la multinationale, Enrique Lores, doit déjà faire des annonces fracassantes. «», a déclaré le dirigeant à quelques analystes.Entre licenciements et départs volontaires à la préretraite, la firme de Palo Alto va réduire de 13 à 16 % ses effectifs, qui comptent aujourd'hui quelque 55 000 salariés répartis dans le monde. La mesure devrait, en outre, permettre à HP d'économiser un milliard de dollars en coûts d'exploitations chaque année, à compter de 2022. Au troisième trimestre, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars, son plus mauvais résultat depuis trois ans.HP essaie de réinventer son business. Les économies réalisées devraient donc être réinvesties dans des logiciels et des services, deux activités vers lesquelles elle veut se renforcer. La société veut devenir une spécialiste du bout-en-bout, en faisant évoluer ses PC et en vendant des imprimantes pour lesquels les clients devront s'équiper en cartouches HP.Le géant HP s'est séparé de Hewlett-Packard en 2015. Dès l'année suivante, la firme avait déjà annoncé la suppression de 4 000 à 5 000 emplois avant la fin de son exercice 2019.