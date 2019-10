HP dévoile une nouvelle version de son Spectre x360 13"

Un superbe design

Une fiche technique haut de gamme

Source : CNET

Le nouveau HP Spectre X360 de 13 pouces a été officiellement annoncé par le constructeur américain. Voici les nouveautés auxquelles il a droit.Premier changement flagrant par rapport à la version de 2018 : l'écran. Malgré une diagonale inchangée de 13,3 pouces, le Spectre X360 paraît bien plus élégant avec des bordures largement réduites. On passe d'ailleurs d'un ratio corps-écran de 78% à 90% sur le dernier modèle. Cela permet aussi de rendre l'appareil plus compact : il perd 23 mm sur la largeur pour des dimensions de 30,7 x 19,4 x 1,7 cm et un poids de 1 300 grammes.On retrouve autrement un produit qui semble très bien fini et qui fait honneur à la gamme Spectre. L'ordinateur comporte quelques originalités, comme sur les coins à l'arrière par exemple. Trois coloris sont proposés : gris foncé avec des touches de cuivre, bleu avec des touches dorées ou tout simplement gris.Plusieurs choix de configuration permettent de personnaliser le PC. L'écran OLED, par exemple, peut être soit Full HD soit 4K. On a aussi deux variantes de processeur : soit un Intel Core i5-1035G1 avec SSD de 256 Go et 8 Go de RAM, soit un i7-1065G7 couplé à un SSD de 512 Go et à un module Optane de 32 Go. On retrouve 8 Go de RAM sur l'option avec écran FHD et 16 Go de RAM pour la version la plusavec dalle 4K.Avec une batterie 60 Wh, HP promet une autonomie record allant jusqu'à 22 heures (pour le modèle sans écran 4K et avec processeur i5). Côté connectiques, on a droit à deux ports USB Type-C Thunderbolt 3, une prise USB Type-A 3.0, un port HDMI 2.0 et une prise jack 3,5mm. Le fabricant se montre peut-être trop peu généreux en port USB Type-A, encore très utilisés sur les ordinateurs. On peut compter sur un lecteur d'empreintes pour l'authentification, ainsi que sur une caméra infrarouge. Enfin, le nouveau HP Spectre X360 est compatible Wi-Fi 6.Le PC portable sera disponible en France au mois de novembre 2019 à partir de 1 499 euros pour la version de base.