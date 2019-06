Google fait appel de son amende d'1,5 milliard pour technologie publicitaire illégale

(Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

La Commission compte défendre sa décision devant le tribunal de l'UE

Google avait déjà fait appel de ses deux premières sanctions XXL

Source : The Telegraph

Le 20 mars dernier,avait reçu une amende de 1,49 milliard d'euros pour avoir violé les règles européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne reprochait à la firme de Moutain View d', sur le secteur de la publicité en ligne, pendant plus de 10 ans, en contraignant les entreprises à ne pas faire appel à d'autres régies publicitaires. Google a décidé de faire appel.Le géant américain, qui est officiellement placé sous la compétence et la surveillance délicate du ministère américain de la Justice , a décidé deet veut s'éviter une troisième amende colossale en moins de 24 mois. «», affirme déjà l'exécutif de l'UE, dirigé par Jean-Claude Juncker.Depuis plusieurs années, Google est dans le collimateur de l'Union européenne, sous l'impulsion de la commissaire européenne à la concurrence,, qui a fait de la lutte contre l'influence des GAFA son cheval de bataille.Dès juin 2017, la société américaine avait écopé d'une amende depour avoir abusé de sa position dominante en favorisant son comparateur de prix Google Shopping. L'année suivante, en juillet 2018, Google a été sanctionné d'une nouvelle amende à hauteur de, cette fois pour l'abus de position dominante via son système d'exploitation pour mobile, Android.À ce jour, cette amende constitue le record dans l'histoire de la concurrence européenne. Google avait déjà fait appel de ces deux décisions.