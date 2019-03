Bientôt de la publicité au sein même de Google Images (on a hâte)

De la publicité sur Google Images

Source : Google Blog

Parce qu'une récente étude a démontré queétait le lieu de prédilection des consommateurs américains, le géant de Mountain View a décidé d'ouvrir les vannes de lasur Google Images.En effet, selon Google, les acheteurs n'effectuent pas uniquement leurs recherches sur Google.com et environont indiqué qu'une simple image d'un produit a permis dede ce dernier. Des recherches effectuées sur Google Images donc.», déclare ainsi le géant américain. En d'autres termes, dans un futur plus ou moins proche, Google va lancerpropre à la section Images.À l'instar de ce qu'on pouvait voir dans un certain Fight Club, ce nouveau format permettra à l'utilisateur deet une fenêtre se chargera alors d'afficher quelques détails concernant ces derniers, comme le prix, la marque et évidemment un lien shopping associé.Pour l'heure, Google semble opter pour un format relativement discret et plutôt bien conçu. Ce dernier est actuellementchez une poignée d'utilisateurs. Reste à savoir maintenant quand ce nouveau format sera déployé à plus grande échelle.