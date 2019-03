Google affirme avoir mieux payé les femmes que les hommes pour un poste similaire

Un algorithme aide à déterminer le salaire d'un Googler

Discrimination salariale, harcèlement sexuel... Google doit affronter la gronde de ses salariés

Chaque année,procède à une analyse tenant à la mesure deau sein de ses rangs. Dès que la société note un écart significatif statistique, elle procède instantanément à, pour mettre fin à l'inégalité salariale. C'est ce qu'a encore fait récemment Google en ajustant les salaires de 10 677 employés en leur versant 9,7 millions de dollars, ce qui est bien plus qu'en 2017 (270 000 dollars seulement).Si on ignore combien d'hommes ont bénéficié de cet ajustement à la hausse de leur revenu, le New York Times rapporte que lesont reçu une augmentation «». La firme de Moutain View indique par ailleurs que ses Googlers hommes recevaient «».», précise Lauren Barbato, Analyste en chef de Google pour l'équité salariale et l'analyse des personnes. La firme tente ainsi d'octroyer à ses employés un salaire qui correspond à leurs qualifications.Pour définir le salaire d'un collaborateur, Google fait appel àqui utilise les facteurs évoqués par Lauren Barbato : le travail, le lieu et les performances.Dans le même temps, Google doit affronter un recours collectif soulevantau sein du géant américain. La plainte dénonce une interrogation abusive sur les salaires antérieurs de ses salariés et soutient que les femmes ont été embauchées à des postes moins bien rémunérés.À l'automne dernier, plusieurs millions d'employés de Google ont manifesté contre la manière dont l'entreprise traitait les plaintes de harcèlement sexuel qui touchaient des dirigeants de la société.