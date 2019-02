Google Duo se dote enfin d'une version Web

Crédits : Google

Google Duo est disponible sur navigateur

Via : XDA Developers

Attendue depuis la fin janvier , la version Web deest désormais accessible à l'adresse suivante : duo.google.com Pour accéder au service, rien de plus simple. Connectez-vous à votreet rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessus.Intuitif, le service bénéficie déjà du Material Theme, et vous laisse passer des appels vocaux et vidéos aux contacts déjà enregistrés dans votre carnet d'adresses.