Google condamné à 30 000 euros d'amende par le TGI de Paris pour clauses abusives

Le TGI reconnaît un préjudice moral porté à l'intérêt collectif

Le réseau social Twitter fut déjà condamné, Facebook lui est en attente

Après une procédure qui aura duré 5 ans, le, dans un jugement rendu le 13 février 2019, la société américaine Google à payer 30 000 euros à l'association de consommateurs. Celle-ci avait saisi le TGI dès 2014 pour qu'il reconnaisse comme «» 209 clauses issues des conditions d'utilisation et des règles de confidentialité de Google.Google a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à verser 30 000 euros à UFC-Que Choisir, pour le, comme l'indique le jugement consulté par l'Agence France-Presse. Google rapporte de son coté que «».Selon l'UFC-Que Choisir , Google ne peut désormais plus «». La firme de Moutain View ne peut également plus «». En somme, Google devra obtenirà la collecte des données personnelles.Le géant américain a évidemment la possibilité de faire appel du jugement. Il a réagi, en marge du jugement, affirmant vouloir «» et envisager les prochaines étapes.Il y a quelques mois, c'est le réseau social au petit oiseau bleu,, qui avait été condamné. Le juge avait rappelé que les services proposés par le réseau social ne sont pas gratuits mais sont des services marchands payés, dans la mesure où il collecte et exploite des données personnelles des utilisateurs. Une procédure similaire à l'encontre deest toujours en cours.