Le Musée national du Brésil, parti en fumée en septembre, va renaître grâce à Google

L'Histoire sauvegardée grâce à la technologie



Une réplique du Titanosaurus, immortalisée en 2017 - © Museu Nacional/UFRJ

Des oeuvres en accès libre sur internet

L'du palais de Saint-Christophe le 2 septembre 2018, magnifique bâtiment de style néoclassique qui hébergeait leà Rio de Janeiro, a provoqué l'émoi général au regard des pertes considérables pour le patrimoine historique et culturel local, avec la disparition de quelques 20 millions de pièces.travaillait en étroite collaboration avec le musée depuis 2016 pour. Il est désormais possible de redécouvrir des siècles d'histoire en effectuant une visite virtuelle des lieux.Artefacts indigènes, restes de dinosaure, ou encore le plus ancien squelette humain jamais découvert dans les Amériques... la liste des biens qui ont péri dans l'incendie du Musée national du Brésil est interminable, malheureusement.Mais grâce à, vous pouvez virtuellement naviguer dans le musée, au milieu de ce patrimoine à la valeur inestimable, grâce à la magie deset aux différentes expositions en ligne.Bien que la démarche ne suffise pas à effacer ni à faire oublier le dramatique événement survenu le 2 septembre dernier, Google offre une précieuse compensation à tous les amateurs qui pourront en apprendre davantage, ou découvrir sa collection exceptionnelle d'objets chargés d'histoires vieilles de plusieurs siècles, et de millions d'années pour certains.Grâce à des technologies comme le balayage laser 3D, la photographie haute résolution, la photogrammétrie ainsi que la réalité virtuelle et augmentée, notre patrimoine peut, d'une certain façon, être préservé, même en cas de dommage physique.