L'Autorité de la concurrence inflige une amende de 1,1 milliard d'euros à Apple

La plus grosse sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence

Une affaire qui remonte à la précédente décennie

Source : Les Échos

Ces sanctions, qui étaient attendues depuis quelques jours , portent sur des «» et un «». L'affaire remontre à 2012, avec le dépôt de plainte de eBizcuss, ancien revendeur officiel ayant fait faillite.C'est la plus importante amende individuelle prononcée par l'Autorité de la concurrence (ADLC). Le géant californien devra débourser une amende de 1,1 milliard d'euros pour pratiques anti-concurrentielles sur le territoire français. Le groupe californien a fait savoir qu'il ferait appel de cette décision.», explique Isabelle de Silva, présidente de l'ADLC, dans un communiqué de presse.Deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, ont également été condamnés pour entente, à hauteur de 76,1 millions et 62,9 millions d'euros. Le groupe américain les aurait privilégiés au détriment de certains revendeurs. «», précise également Isabelle de Silva.Les faits remontent à 2009, quand la firme américaine commence à installer massivement ses Apple Store en France. La plainte a, elle, été déposée en 2012.Elle émanait de la société eBizcuss, ancien premier revendeur de produits Apple en France, considéré comme «» par la marque. L'entreprise, partenaire d'Apple depuis une trentaine d'années, gérait quinze boutiques en France. L'entreprise américaine aurait privilégié ses propres boutiques et certains grossistes, comme Tech Date et Ingram Micro, en intelligence et au détriment de eBizcuss.Le revendeur français explique que le groupe américain ne lui livrait plus certains produits, comme les derniers modèles de Mac ou iPhone, tandis que les Apple Store étaient livrés dans les temps. Apple a ainsi «», continue le communiqué de l'ADLC.eBizcuss a fait faillite en 2012. «», avait alors confié le P.-D.G. de l'entreprise aux Échos . Il avait alors porté plainte pour concurrence déloyale, abus de position dominante et abus de dépendance économique. eBizcuss employait 130 personnes.