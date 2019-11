Consultées depuis la Russie, Apple Plans et Météo identifient la Crimée... en Russie

Apple cède face aux pressions exercées par la Russie

Lire aussi :

Un accord entre la Chine et la Russie soulève des inquiétudes sur la censure du Net



Here is the proof! pic.twitter.com/xcsle001zc — Will Vernon (@BBCWillVernon) November 27, 2019

Google a également obtempéré

Lire aussi :

Taïwan interdit la vente des smartphones Huawei qui situent Taïwan en Chine



Source : BBC

En 2014, Moscou annexait de force la Crimée, qui était alors rattachée à l'Ukraine. Condamnée par la communauté internationale, cette offensive a entraîné une guerre qui est toujours en cours.Mais qu'est-ce qu'Apple vient faire dans cette histoire ? Il semblerait bien que la firme de Cupertino ait cédé aux exigences russes, après des mois de discussion avec les autorités du pays, ces dernières décrivant la localisation de la Crimée par Apple comme « inexacte ». La marque avait alors suggéré d'indiquer la péninsule de Crimée comme un territoire indéfini, n'appartenant ni à la Russie, ni à l'Ukraine, affirme la BBC. Depuis peu toutefois, les applications de prédictions météo et GPS d'Apple affichent bel et bien la Crimée en Russie, cela n'est toutefois vrai que pour les iPhone utilisant l'App Store russe.», a ainsi déclaré dans un communiqué la Douma, Chambre basse du parlement russe.Vasily Piskaryov, Président du comité de sécurité et de lutte contre la corruption de la Douma, a quant à lui, expliqué que ne pas identifier la Crimée comme un territoire russe était passible de poursuites selon la loi du pays. Il faut tout de même rappeler que selon le droit international, la Crimée est toujours ukrainienne Lorsque l'on recherche une localisation en Crimée depuis un appareil Apple en dehors de la Russie, alors cette dernière apparaît sans qu'aucun pays ne soit affiché, et donc comme territoire disputé. Apple n'est pas le seul géant de la tech ayant dû se soumettre à la Douma. Depuis le mois de mars, Google Maps situe également la Crimée en Russie lorsque l'application est utilisée dans le pays.Plus de 13 000 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit ukraino-russe. Le 9 décembre prochain, un sommet regroupant les chefs d'État ukrainien, russe, français et allemand aura lieu à Paris dans le but d'entamer (une nouvelle fois) un processus de paix.