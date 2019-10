Croulant sous la demande, Apple augmente la production d’iPhone 11 et 11 Pro

© Apple

Des ventes supérieures à l'année dernière

Via : Mac Rumors

D'après le quotidien japonais Nikkei, Apple aurait demandé à ses fournisseurs d'augmenter la cadence afin d'ajouter près de 8 millions d'exemplaires au contingent initialement prévu pour les iPhone 11 et iPhone 11 Pro.», écrit une source citée par le Nikkei. «(dont les estimations étaient plus basses que l'an dernier, NDLR).».En réalité, ajoute Mac Rumors, il semble qu'Apple réajuste la balance de sa production. Très populaires, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro doivent durcir leurs rangs. L'iPhone 11 Pro Max, pour sa part, serait déjà produit en quantité suffisante pour répondre à la demande actuelle.Et si la rumeur dit vrai, Apple pourrait bien présenter un nouvel iPhone SE au printemps prochain. Ce faisant, elle balaierait définitivement de la main l'hypothèse d'une année fiscale en berne.