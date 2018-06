WWDC 2018 : les principales annonces de l'événement

De nouvelles versions avec plus de stabilité

Une fusion ? Non, mais un portage

Modifié le 05/06/2018 à 09h02

Durant cette, les logiciels d'Apple, du très connu macOS au nouveau watchOS en passant par iOS et tvOS, ont connu leur heure de gloire avec la présentation d'une nouvelle version.Cette année, Apple misait sur la stabilité de, réservant les nouvelles fonctionnalités à l'année prochaine. Petite nouveauté tout de même : le système d'exploitation se parera d'un mode nuit permettant de passer en thème noir l'ensemble des logiciels de la marque (Calendrier, Mail, Safari, Xcode...).Côté, fonctionnalités ont été présentées dont une application(« raccourcis ») permettant de créer des combinaisons d'actions lorsque l'on dit une phrase-clé à Siri. Une nouvelle application,, s'appuiera sur la réalité augmentée pour mesurer des objets présents autour de l'utilisateur.Le nouveaudonne plus de puissance aux notifications et aux raccourcis d'iOS. Comme les années précédentes, cette nouvelle version donne encore plus de poids à la santé et aux sports avec notamment des fonctionnalités de compétition entre amis et une détection automatique du début et de la fin d'une activité.Enfin,se met à jour avec toujours plus de contenus dans son app TV, et notamment, pour cette nouvelle version, une prise en charge de la norme Dolby Atmos, une technologie audio avancée complémentaire aux formats 5.1 et 7.1.Souhaitée depuis très longtemps par les développeurs,. L'ergonomie de macOS est trop spécifique pour porter les applications d'un smartphone, même si la compatibilité serait possible.Pour l'occasion, Apple a porté plusieurs applications iOS sur macOS et notamment Apple News, Bourse, Dictaphone et Maison ; un premier pas vers un portage d'applications.D'ici 2019, il sera possible pour les développeurs de porter une application iOS sur macOS - mais les deux applications resteront spécifiques dans leur ergonomie.Pour retrouver l'intégralité des annonces, rendez-vous sur notre fil de commentaires en direct