Apple WWDC 2018 : suivez nos commentaires en direct

20h52 :

On en vient à la sécurité. Craig rappelle que les utilisateurs choisissent les produits Apple notamment pour la sécurité et la confidentialité. Les applications doivent désormais vous demander les autorisations pour accéder à votre localisation, aux contacts, aux photos. Désormais, les applications devront également vous demander pour accéder à la caméra et au microphone, à la base de données de Mail, aux données de Safari et aux sauvegardes. Par ailleurs, la sécurité et le blocage des cookies dans Safari seront renforcés.



20h50 :

Passons désormais aux apps. Apple News débarque sur Mac avec une interface qui n'est as sans rappeler celle d'iPad. De même avec Bourse qui arrive enfin sur macOS. L'application Dictaphone synchronise automatiquement les documents entre iOS et macOS via iCloud.



20h47 :

On parle désormais de Continuity. Maintenant, avec Continuity Camera, ont eut remplir un document sur son Mac a partir de son iPhone.



20h46 :

Enfin, dans macOS 10.14, les screenshots ont été amélioré, à l'instar d'iOS. Il sera possible de les retoucher très facilement. On peut même créer des captures vidéos sans avoir à ouvrir QuickTime.



20h45 :

Autre nouveauté intéressante : on va pouvoir ranger le bureau, très souvent encombré, en pile de fichiers selon leur type, leur date et leur tag. Le Finder est également amélioré. Une nouvelle vue style CoverFlow, l'accès à des informations et mêmes des raccourcis accessibles et enfin la possibilité de créer un PDF très facilement.



20h35 :

On fini la WWDC sur le système le plus important d'Apple : macOS. Craig vient présenter la version 10.14. Cette année, macOS porte le nom Mojave. La plus grande nouveauté de macOS 10.14 sera le mode nuit. Ce mode s'adapte à toutes les applications de macOS. Du calendrier aux mails en passant par Xcode. Une nouvelle fonction fait par ailleurs son écran : le fond d'écran change en fonction de l'heure.



20h30 :

On parle désormais de l'app TV qui intègre de nouveaux contenus et maintenant Canal+. Aucune information concernant une prise en garde en France. La bonne nouvelle, c'est que l'Apple TV détectera automatique le réseau sur lequel vous êtes et ajoutera automatiquement les contenus de votre pays à l'application. C'est que qu'Apple a nommé le Zéro Sign-On. Plus besoin de vous connecter : tout sera automatique.



20h26 :

On parle maintenant de tvOS. L'Apple TV a eu 50% de croissance en 2017. L'Apple TV 4K gère désormais l'HDR et maintenant la norme audio Dolby Atmos ! L'Apple TV est le seul boitier à proposer le support de Dolby Amos - qui permet de gérer le son depuis le plafond pour une qualité de son au plus proche de la réalité. L'iTunes Store proposera d'ailleurs des contenus adaptés dès le mois de septembre.



20h25 :

watchOS améliore également les notifications qui deviennent interactives. Plus besoin d'ouvrir l'application concernée. Enfin, on va pouvoir modifier l'ordre des boutons dans le centre de contrôle ou encore mettre de l'audio en arrière-plan. Enfin, de nouveaux bracelets et de nouveaux écrans sont prévus. Les écrans sont d'ailleurs dores et déjà disponibles.



20h20 :

L'écran de Siri est amélioré avec plus d'informations sur le sport, les transports ou le rythme cardiaque et on peut enfin ajouter des applications tierces dans l'écran de Siri. Enfin, les raccourcis d'iOS 12 sont intégré directement dans l'Apple Watch.



20h15 :

watchOS ajoute une nouvelle application Talky-Walky. Comme son nom l'indique, elle permet de discuter avec d'autres via le réseau cellulaire et le Wi-Fi. Il faut appuyer pour parler.



20h10 :

La santé et le sport sont toujours plus mis en avant. On peut organiser une compétition d'une semaine entre amis. Celui qui fait le plus de sport gagne et une notification générale est envoyée. Autre nouveauté : l'Apple Watch détecte automatiquement quand vous commencez et terminez un exercice, même si vous n'avez pas lancé l'application et n'avez pas programmé l'exercice.



20h05 :

Voilà pour les nouveautés autour d'iOS 12. Tim Cook remonte sur scène pour parler de watchOS. Le CEO nous apprend que l'Apple Watch est N°1 de la satisfaction utilisateur et une croissance de 60% en 2017.



20h00 :

Après Messages, FaceTime. L'application permet désormais de faire des groupes d'appels avec jusqu'à 32 personnes. Les participants apparaissent dans des carrés qui s'agrandissent et se réduisent automatiquement selon si la personne est en train de parler. Dans la conversation, il sera par ailleurs possible d'utiliser les filtres, les autocollants et les Memojis directement dans la conversation FaceTime. Les appels seront possibles sur iPhone, iPad et Mac.



19h55 :

Venons-en aux nouveautés sur l'application Messages ! De nouveaux Animojis et maintenant les Memoji. L'idée est simple : créer un Animoji à votre image, couleur de peau, d'yeux, tâches de rousseur, chevelure, etc. La création sera simple mais malgré tout très réaliste. Dans l'application Messages, on va pouvoir ajouter des filtres ainsi que des autocollants aux Memojis.



19h50 :

Une nouvelle application fait encore son entrée : Screen time. Avec cette dernière, vous allez (re)découvrir comment vous utilisez votre smartphone. Combien de temps ? Sur quelles apps ? Combien de notifications par app ? Etc. Lorsque l'on utilisera une application trop longtemps, une notification nous en fera part. Et quand on dépasse le temps imparti, l'écran bloque l'usage de l'application - mais on peut quand même continuer de l'utiliser.



19h45 :

Une nouvelle fonctionnalité "Ne pas déranger pendant la nuit" s'ajoute à l'iPhone. La fonctionnalité n'affichera plus aucune notification pendant la nuit et les récupéreront de bon matin. Ne pas déranger peut être programmé pour s'arrêter automatiquement et peut même être lié à un événement du calendrier. Enfin dernière nouvelle et pas des moindre : les notifications sont désormais groupées par app !



19h42 :

On parle désormais des nouvelles versions des applications Apple News, Bourse, Dictaphone, et Books. Dans la première, un nouvel onglet permet de découvrir de nouveaux journaux. En ce qui concerne l'application Bourse, c'est une toute nouvelle version qui nous attend sur iOS 12. L'application fait d'ailleurs son entrée sur l'iPad. Il en va de même pour le Dictaphone avec une toute nouvelle interface graphique sur iOS et son arrivé sur l'iPad. Pour finir, l'application iBooks devient Apple Book et s'agrémente de nouvelles fonctions dont un raccourcis "En cours" pour revenir à sa lecture.



19h40 :

Encore une nouvelle application sur iOS : Shortcut. Cette application permet de créer des raccourcis directement depuis l'iPhone en saisissant des processus avec les applications. En une simple phrase, l'iPhone - au travers de Siri - comprendra de quoi vous parlez et pourra effectuer toutes les actions définis dans le raccourcis. L'application sera disponible sur iOS, watchOS et sur le HomePod.



19h35 :

Nous en venons à Siri. 10 milliards de requêtes chaque mois.



19h30 :

Graig est de retour sur scène pour nous montrer les évolution de l'application Photo. Recherche améliorée, suggestion de photo au travers d'un onglet "Pour vous" et partage simplifié.



19h25 :

Martin Sanders, patron de Lego, monte sur scène pour montrer tout le potentiel de la réalité augmentée. A partir d'un modèle physique sur une table, on peut créer un univers complet, l'animer, et même jouer à plusieurs - jusqu'à 4 personnes peuvent partager le même univers. Cette fonctionnalité sera disponible d'ici la fin de l'année.



19h20 :

Retour de Craig sur scène. Il nous montre de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, via une toute nouvelle application Measure. Cette application permet, comme son nom l'indique, la mesure de tous les objets.



19h15 :

iOS 12 ne se content pas d'être plus rapide, il améliore encore les fonctionnalités de réalité augmentée. Entre en scène de Abhay Parasnis, le CTO d'Adobe, qui travaille beaucoup avec Apple sur la réalité augmentée. Il nous explique que le cloud d'Adobe permettra de nouvelles expérience de réalité augmentée en directe.



19h12 :

Le patron du logiciel d'Apple vente ce système qui, au gré des années, a su se mettre à jour pour toujours plus de fonctionnalités et toujours plus de satisfaction pour les utilisateurs. Cette année, la mise à jour permet des performances encore plus performantes. L'iPhone 6 sera plus rapide de 40%, l'appareil photo s'ouvrira plus vite de 70%, les applications s'ouvriront deux fois plus vite.



19h10 :

La WWDC sera l'occasion de présenter la mise à jour de tous les systèmes d'exploitations d'Apple : iOS, watchOS, tvOS et enfin macOS. Commençons avec iOS et la présentation par Craig Federighi.



19h00 :

La conférence commence sur une présentation de Tim Cook : L'App Store fête cette année ses 10 ans ! Il est, selon le CEO d'Apple, le plus grand magasin d'applications au monde avec 20 millions de développeurs et 500 millions de visiteurs par semaine. L'App Store a distribué 100 milliards de dollars aux développeurs.



Qu'attendre de ce keynote Apple ?

Modifié le 04/06/2018 à 20h55

N'hésitez pas à faire régulièrement des Ctrl + F5 pour mettre à jour l'article !À partir de 19h, heure française, Apple présentera ses nouveautés lors du. Clubic se met en état de marche pour vous présenter l'ensemble des annonces ici, avec notre suivi en live de la conférence Apple !iOS, mais aussi macOS, devraient être au centre des annonces faites par la firme de Cupertino. Une nouvelle version du système d'exploitation dédié aux smartphones Apple serait ainsi présenté. Si on en croit des rumeurs persistantes, iOS 12 se concentrerait sur la stabilité même si quelques nouveautés seraient attendues. Du côté de macOS, il semblerait qu'Apple se prépare à présenter une version sombre Il se murmure aussi qu'Apple pourrait ne faire aucune annonce concernant de nouveaux produits ou appareils... Les éventuels nouveaux Mac sur lesquels travaillerait la firme à la pomme ne seraient donc pas présentés lors du WWDC 2018.Rendez-vous à 19h pour tout savoir sur le