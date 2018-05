Le NFC des iPhone pourra bientôt ouvrir des portes

Le NFC plus fiable que le bluetooth

Adieu, carte de transport

Modifié le 28/05/2018 à 10h45

Les salariés d'Apple s'en servent déjà pour badger dans l'enceinte du siège de la firme à Cupertino.Vous pourrez bientôt ouvrir la porte de votre maison ou celle de votre véhicule avec votre iPhone, à condition bien sûr que les portes possèdent les serrures adéquates. Vous pourrez aussi acheter des billets de train ou de bus, ou encore votre parcmètre. Selon le site The Information , Apple s'apprête à diffuser une importante mise à jour de la puce NFC, qui sert uniquement, aujourd'hui, pour le porte-monnaie électronique Apple Pay.S'il est déjà possible d'ouvrir une portes avec le Bluetooth de l'iPhone, on considère généralement que la technologie NFC est mieux sécurisée. D'ailleurs, les salariés d'Apple utiliseraient déjà ces nouvelles fonctionnalités du NFC pour ouvrir bureaux et bâtiments du QQ d'Apple à Cupertino en Californie. Apple y travaillerait depuis 2014 avec la société HID Global qui gère la sécurité des accès du site.Encore plus ambitieux, Apple avancerait bien dans ses pourparlers avec un autre partenaire, le fabricant de titres de transport californien Cubic, afin de transformer votre iPhone en véritable carte de transport, remplaçant par exemple le passe Navigo en Ile-de-France. Dans plusieurs grandes villes de Chine, du Japon, des Etats-Unis, mais aussi à Londres, vous transportez votre abonnement ou vos tickets directement dans votre iPhone.D'après, Apple devrait dévoiler ces nouvelles capacités de la puce NFC de l'iPhone lors de la WWDC, la, que la compagnie organise tous les ans début juin. Elle ouvrira cette année le lundi 4 juin. Tous les iPhone commercialisés depuis 2014 devraient pouvoir profiter de cette mise à jour.