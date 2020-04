Amazon : la cour d'appel de Versailles va statuer sur l'arrêt des activités ce 24 avril

© Ioan Panaite / Shutterstock.com

Amazon dénonce une décision « inéquitable » et « infondée »

Nous restons perplexes face à la décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril et avons fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 21, 2020

Alors que ses centres de distribution français sont à l'arrêt au moins jusqu'à jeudi, Amazon a fait appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 14 avril, qui sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard, l'oblige à limiter ses activités au traitement des commandes portants sur des produits dits essentiels, à savoir les produits alimentaires, médicaux ou d'hygiène, et ce pendant la période de confinement. En réaction, Amazon a décidé de suspendre provisoirement l'activité de ses centres de distribution français . Et c'est justement le vendredi 24 avril que la cour d'appel de Versailles doit confirmer ou infirmer le jugement de première instance.Aux yeux d'Amazon Logistique France, la décision du tribunal judiciaire est «» et «». Regrettant une situation inextricable, la firme rappelle être «».Devant la cour d'appel de Versailles, Amazon a, à nouveau, présenté les preuves concrètes de son respect des mesures de sécurité, pour lesquelles la société fut pointée du doigt par le juge de première instance. «», rappelle le e-commerçant.Si la justice s'oppose - pour l'instant - à Amazon, l'opinion semble pencher du côté de l'entreprise américaine, qui jouit de très nombreux commentaires favorables notamment sur les réseaux sociaux, où certains dénoncent une illégalité de traitement par rapport à d'autres e-commerçants, et où d'autres se plaignent de plus pouvoir commander des produits essentiels à leurs yeux.