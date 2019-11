Amazon lance "Business Prime", l'abonnement dédié aux entreprises

© Amazon

Amazon Business, la marketplace dédiée aux clients commerciaux du géant de la vente en ligne, a annoncé ce mardi 19 novembre 2019 le lancement de Business Prime à destination de ces derniers, offrant ainsi des avantages pour les entreprises de toutes tailles, de façon à faciliter leurs opérations sur le site d'Amazon. Amazon Business séduit déjà en France. Jusque-là, plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont utilisé la plateforme pour gagner du temps et optimiser leurs coûts.Pour 50 euros par an hors taxe, les membres de Business Prime peuvent bénéficier de la livraison rapide et gratuite en un jour ouvré sur plusieurs millions d'articles, et ce sans limite d'achat.Ils peuvent aussi planifier leurs livraisons en choisissant entre des modes comme la livraison le jour même (à partir de 25 euros d'achat), celle en un jour ouvré, ou la livraison express, selon les besoins de la société. En fonction de leur fidélité, les entreprises peuvent bénéficier de remises progressives sur des produits achetés régulièrement. Ça, c'est pour l'offre « Basic ».Les abonnés à la formule « Small », valable jusqu'à 10 utilisateurs contre 150 euros/an HT, et ceux à la formule « Medium » (jusqu'à 100 utilisateurs, 350 euros/an HT), peuvent utiliser la fonctionnalité. Elle permet aux administrateurs du compte Amazon Business de l'entreprise en question d'identifier leurs fournisseurs et articles favoris, mais aussi de restreindre l'accès à certaines catégories de produits.Les abonnés Business Prime « Unlimited » (plus de 100 utilisateurs contre 3 000 euros/an HT) ont droit à une extension de, qui permet d'aider les salariés à éviter les produits qu'ils ne devraient pas acheter ni vendre.