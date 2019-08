Amazon compte facturer les vendeurs qui utilisent des cartons surdimensionnés

Rendre les colis plus écologiques et moins chers à expédier

Lire aussi :

Il se fait rembourser 330 000 euros par Amazon en renvoyant ses colis... remplis de terre



Les vendeurs ont réduit le volume des paquets de 34 à 80 %

Lire aussi :

Reporterre dévoile le plan d'Amazon pour inonder la France de colis



Source : Cnet

Dans un rapport paru mardi,a dévoilé qu'il allait s'occuper destrop grands qu'envoient les vendeurs, dans un souci de réduction des déchets et des coûts.L'année dernière, Amazon avait demandé à ses vendeurs de rendre les emballages de grands produits «» et simples à ouvrir. Cela devait passer par laet l'utilisation de moins de matériaux différents dans les emballages. Déjà, la sanction en cas de non-respect de la demande prenait la forme d'une facture alourdie pour le vendeur.Cette année, la nouvelle demande du géant du commerce en ligne est de, de les rendre plus écologiques et moins coûteux.Le géant souhaite ainsi que tous les colis répondent à des normes similaires. Sans quoi, desseront facturés pour les colis expédiés.Selon Cnet, les vendeurs ont déclaré qu'ils auraienten fonction des cas, et certains ont également réduit les composants qu'ils utilisaient jusqu'alors pour expédier les commandes.Cependant, si elle souhaite faire un geste pour l'environnement, Amazon devrait sans doute se pencher sur sa politique de retour et de destruction de produits neufs car en 2018, l'entreprise aurait détruit 3 millions de produits seulement en France.