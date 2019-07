Il se fait rembourser 330 000 euros par Amazon en renvoyant ses colis... remplis de terre

Des kilos de terre ont trompé la surveillance des systèmes de contrôle d'Amazon



Lire aussi :

Amazon devient la marque la plus puissante au monde



L'homme risque jusqu'à six ans de prison



Source : RTL

C'est une technique bien rodée qu'a utilisée un client d'pour acquérir de nombreux produits technologiques sans dépenser le moindre euro.L'homme de 22 ans a imaginé un stratagèmed'Amazon. En effet, lors du renvoi d'une commande vers les entrepôts, les colis ne sont pas ouverts, mais simplementpour s'assurer que le poids est conforme à celui de la commande livrée.Le jeune homme a simplement, au gramme près, pour simuler la présence du produit. La technique était infaillible et, en étant systématiquement remboursé et sans jamais être démasqué.Mais l'appât du gain a finalement perdu cet escroc. Plutôt que de garder les appareils pour lui,, avec un certain succès.De son côté, l'une des plateformes logistiques d'Amazon s'est interrogée sur le nombre impressionnant deprovenant la part de cette seule et unique personne, et y a regardé de plus près avant de finalement contacter les autorités.La police de Barcelone a arrêté le jeune homme, puis l'a libéré sous caution dans l'attente de son jugement. Il encourtet ne devrait pas passer commande de sitôt sur Amazon.