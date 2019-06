Amazon devient la marque la plus puissante au monde

© Ioan Panaite / Shutterstock.com

Amazon se démarque grâce à une grande diversification de ses activités

Lire aussi :

Notre sélection de promotions spéciales E3 chez Amazon !



Les marques chinoises de plus en plus puissantes au niveau mondial

Source : Marketing Week

est aujourd'hui la. C'est la conclusion de l'étude annuelle menée par le cabinet, qui évalue la puissance de 166 000 des plus grandes entreprises mondiales, en recueillant des données de marché auprès de 3,7 millions de consommateurs.Le groupe de vente en ligne voit bondir sa, àcette année, devantet, respectivement deuxième et troisième du classement, avec une valorisation d'environ 309 milliards de dollars chacun.Le cabinet souligne dans son communiqué que cette première position d'est due à «».La firme deest également saluée pour sa disposition à marquer de son empreinte différents secteurs d'activité comme le, le divertissement ou les objets connectés.À la quatrième place de ce classement, dominé par les entreprises technologiques,effectue également une très belle augmentation de valeur (+25%). Facebook, Visa et Alibaba suivent, et la première entrepriseest McDonalds, qui arrive à la neuvième place.Kantar note également la forte progression des, comme, qui occupentdans le top 100. La France n'est présente que par l'entremise des marques de luxe Louis Vuitton (22ème place), Chanel (31) et Hermès (37), et Orange qui se place à la 64position.