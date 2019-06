⚡ Bon plan : notre sélection de réductions spéciales E3 sur Amazon

Amazon fête l'E3 à grands coups de promotions

CyberPunk 2077 à l'honneur chez Amazon

Fortement médiatisé depuis des années, l'Electronic Entertainment Exposition - ou E3 - de Los Angeles est l'évènement incontournable des fans de jeux vidéo. Cette réunion placée sous le signe du divertissement vidéo-ludique est l'occasion pour les studios les plus connus de lever le voile sur leurs futurs jeux AAA.2019 est une année particulièrement riche avec entre autres le très attendu CyberPunk 2077, l'ultra-bourrin DOOM Eternal ou encore le prometteur Wolfenstein Youngblood. Autant de jeux que nous avons hâte d'essayer manette ou souris à la main. Le géant Amazon semble d'ailleurs avoir anticipé la forte demande qui risque de découler des annonces de l'E3 puisqu'il consacre en ce moment une section de son site aux pré-commandes des titres les plus attendus.Plusieurs baisses de prix sont d'ailleurs visibles, comme par exempleau lieu de 59.99€ sur PC. On trouve aussien édition limitée pour Xbox et PS4 àau lieu de 69.99€. De quoi faire quelques petites économies sur ces jeux qui s'annoncent fort alléchants !S'il y a bien un jeu qui fait parler de lui à l'E3 2019, c'est. Il faut dire que le bébé vient de chez CD Projekt Red, le studio à l'origine de The Witcher 3. Excusez du peu !Comme son nom l'indique, ce titre se déroule dans un futur où la cybernétique est devenue monnaie courante. Les joueurs y incarnent un mercenaire qui use et abuse de modifications afin de remplir divers contrats dans la ville de Night City.Comme tout bon jeu de rôles qui se respecte, votre héros sera personnalisable grâce à diverses classes et améliorations tout au long du jeu. L'aspect narratif ne sera pas laissé de côté. CyberPunk 2077 devrait donc assurer aux joueurs de belles heures de plaisirs vidéoludiques !Annoncé pour une sortie officielle dès le 16 avril 2020, le jeu est d'ores et déjà en précommande sur Amazon. Les plus impatients peuvent ainsi mettre la main sur la version PC àau lieu de 69.99€ pour les versions PS4 et XBox.Pour les fans purs et durs, Amazon propose même une version Collector, disponible uniquement sur consoles de salon. Pour, ce pack en pré-commande contient non seulement le jeu mais aussi de nombreuxcomme une statuette, des pin's ou encore un porte-clé en métal. Vous pourrez ainsi montrer à tous votre attachement àdès le jour de sa sortie officielle !Il va maintenant falloir s'armer de patience avant de pouvoir enfin trainer nos guêtres virtuelles dans Night City. Gageons que l'attente en vaudra le coup !