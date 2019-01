Invendus consommables : Amazon dans le viseur du gouvernement, qui compte légiférer

Getty Images

Depuis plusieurs années, des dizaines de millions de Français sont devenus clients d', le géant mondial du e-commerce. Dimanche 13 janvier, M6 diffusait un nouveau numéro deconsacré en partie à la firme de Jeff Bezos. Et le constat des équipes du magazine est accablant :rien qu'en France. Invitée à réagir en plateau,, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a promis de proposer une loi au Parlement dans les prochains mois, pour lutter contre le gaspillage.Pour rassembler les éléments nécessaires à l'enquête, les équipes deont pu observer et décortiquer les process d'Amazon pendant plusieurs mois, en infiltrant l'entreprise et en recueillant les témoignages d'anciens employés de la firme. Celui de Julie, ex-Responsable d'équipe Amazon, est assez triste : l'entreprise de commerce en ligne se débarrasse des produits qui ne trouvent pas preneur : «», indique-t-elle en précisant que «» des produits jetés sont encore vendables.Sur la politique de destruction des invendus, les cinq entrepôts français sont concernés. À Saran, dans le Loiret, ce sont des livres, des couches, des boites de Lego, de Playmobil ou parfois des téléviseurs qui passent à la trappe. À Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, l'un des plus petits sites en France de l'entreprise américaine, 293 000 produits ont été envoyés à la casse, presque tous neufs, en seulement neuf mois. Si l'on reporte ce chiffre à l'ensemble de la France, on estime que plus de 3 millions de produits auraient été détruits dans les entrepôts français d'Amazon.Dans les faits, si des produits proposés sur l'immense marketplace d'Amazon (là où les nombreux revendeurs proposent leurs stocks) ne se vendent pas, la firme de Seattle se propose de, moyennant une somme d'argent,, moyennant une très faible somme d'argent.En Chine par exemple, une entreprise localisée à Shenzhen qui a bien voulu témoigner dans le magazine, indique qu'Amazon lui imposepour conserver ses produits aux États-Unis ou en Europe : 26 € par mètre cube et par mois, puis 500 € lorsque le stockage dépasse les 6 mois, et enfin 1 000 € lorsque celui-ci dépasse les 12 mois. Pour éviter ces lourds frais, Amazon propose alors à son vendeur une solution radicale et nettement moins coûteuse :. Une technique bien incitative et efficace pour la société.Au jeu de la responsabilité, Amazon la renvoie à ses vendeurs, prétextant que les stocks détruits ne lui appartiennent pas. En revanche, concernant ses propres produits, l'entreprise américaine envoiede son stock chez des soldeurs ou à des œuvres sociales comme Emmaüs.À ce propos, Amazon a répondu, au lendemain de la diffusion du magazine, que «», et rappelé que «».Questionnée par Julien Courbet,promet que «». La secrétaire d'État a fait part de son intention d' «».Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ? Brune Poirson considère que les entreprises comme Amazon doivent trouver elles-mêmes les moyens nécessaires, comme «», suggère-t-elle. Et si les géants du e-commerce ne se mettent pas au diapason,et des sanctions pénales, comme des peines de prison, pourraient même être prononcées.