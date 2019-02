Woody Allen réclame 68 millions de dollars à Amazon pour rupture abusive de contrat

Twocoms / Shutterstock.com

Amazon aurait refusé de lui verser les sommes prévues pour quatre films

Le mouvement Me Too aura été fatal à Woody Allen

Entreet, le lien est définitivement rompu et c'est désormais la justice américaine qui va décider des responsabilités de chacun. Jeudi 7 février, le réalisateur de 83 ans a déposé auprès du district sud de New-York accusant Amazon d'avoir, ainsi que pour avoirson dernier film - déjà tourné depuis un an -Woody Allen réclame la coquette somme deau géant américain. L'homme aux quatre Oscars soutient qu'Amazon a refusé de lui verser la somme prévue pour le financement de son dernier long-métrage, dans lequel on aurait pu retrouver Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law et le Franco-américain Timothée Chalamet, soitde dollars.Sur le plan contractuel, la société Amazon pourrait être tenue d'assurer la distribution du film et de ceux qui suivent, respectivement prévus pour 2018, 2019 et 2020.Mais la montée dua chamboulé les plans d'Amazon. Woody Allen a été accusé d'abus sexuels sur sa fille adoptive en 1992, Dylan Farrow, qui n'avait que sept ans au moment des faits. Alors que les poursuites furent abandonnées, Dylan Farrow, épaulée par sa mère adoptive et son frère, a plusieurs fois renouvelé ces accusations, se heurtant au réalisateur qui, lui, nie ce qui lui est reproché et apporte même son soutien au mouvement.Si des pointures du cinéma comme Javier Bardem ou Alec Baldwin soutiennent Allen, celui-ci a dû subir, comme celles de Timothée Chalamet et Rebecca Hall, membres du casting de