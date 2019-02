Cloud : Microsoft et Amazon dominent toujours Google

Microsoft solide second, mais encore loin d'AWS

Google progresse mais ne disperse pas le brouillard

2018 fut une belle année pour, la division dédiée aude la société de Jeff Bezos. AWS a généré un, en progression de 47 % sur une année. Le manque de communication des concurrents d'AWS montre que l'écart est grand entre le leader du marché et ses challengers.Aveca le vent en poupe, avec un taux de croissance affiché de +76 %. La société de Redmond ne fournit en revanche pas, au contraire d'Amazon Web Services, de montant stricto sensu.L'analyste financer Brad Reback assure, dans des propos tenus auet relayés par, qu'Azure a rapporté 2,87 millions de dollars de revenus à Microsoft sur le dernier trimestre. Si l'on convertit ce chiffre sur une année, on serait donc loin des 25,6 millions de dollars d'AWS.Enfin, derrière, il y a. Le géant du numérique ne publie pas au sujet de ses activités cloud sur une ligne distincte, puisqu'elles sont comprises parmi les locations de serveurs, les ventes de logiciels et les résultats des smartphones Pixel.Au total, cette ligne « Autres revenus » fait apparaître un montant de 6,47 milliards de dollars, en hausse de 38 % sur un an. Sur cette part des revenus de Google (16 % tout de même), bien malin celui qui pourrait estimer la proportion que représente le cloud.Selon le cabinet Gartner, Amazon occuperait 51,8 % du marché mondial du cloud, devant Microsoft (13,3 %), Alibaba (4,6 %) et Google (3,3 %).