Amazon dévoile les dates limites de commande pour recevoir ses cadeaux pour Noël

Amazon se met en quatre pour vous assurer une livraison avec Noël... avec Prime

En livraison rapide (expédiée par Amazon en France métropolitaine), vous avez jusqu'au vendredi 21 décembre (inclus, évidemment) pour passer commande.

(inclus, évidemment) pour passer commande. Si vous commandez le samedi 22 décembre en livraison 1 jour ouvré en France métropolitaine (pour les Corses, il vous faudra commander samedi matin au plus tard), vous recevrez votre colis à temps.

en France métropolitaine (pour les Corses, il vous faudra commander samedi matin au plus tard), vous recevrez votre colis à temps. Pour une commande passée le 24 décembre (vous ne craignez pas la pression en tout cas), vous serez livré le soir même à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence si vous validez votre commande avant midi. Vous pourrez être livré en 2 heures avec Prime Now, à Paris et ses environs, si vous passez commande avant 19h15 ; et en 1 heure, toujours avec Prime, si vous commandez jusqu'à 21h00. Votre commande devra dépasser les 20 euros pour être éligible.

Malgré les blocages et les grèves,peut encore être votre sauveur et vous apporter, et ce malgré le week-end assez mal placé, en veille de réveillon.Si vous souhaitez recevoir votre colis de Noël Amazon avant le passage du Père Noël, il vous faut bien suivre les indications du géant du commerce en ligne, et être abonné Prime pourpour des commandes ne dépassant par les 25 euros :Bonne chance à toutes et tous, et joyeux Noël !