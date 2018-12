Apple Music officiellement compatible avec Alexa... aux Etats-Unis seulement

Apple et Amazon sont dans un bateau...

Source : Tech Radar

La guerre entre les géants de la tech est rude, laissant peu de place à l'entente cordiale. Il semble cependant que la magie de Noël produise cette année son petit effet chezSi jusqu'à aujourd'huiétait limité à la Home Pod, les possesseurs d'un dispositifpourront eux aussi profiter de ce service sur leur enceinte connectée. Si la nouveauté est pour l'instant limitée aux Etats-Unis, elle n'en reste pas moins intéressante.Il est d'autant plus étonnant que ce soit Apple qui fasse preuve d'une telle ouverture, connaissant le protectionnisme de la société. Malgré tout, la firme de Cupertino semble vouloir ouvrir un peu son service de streaming musical payant , réservé jusqu'à présent aux possesseurs d'un appareil à la pomme.Les utilisateurs américains d'enceintes connectéespeuvent depuis le 14 décembre lier leur compte Apple Music et contrôler la lecture avec la voie grâce à Alexa . En revanche, les enceintes tierces comme la Sonos One ne semblent pas concernées par cette nouveauté.Il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant de pouvoir connecter Amazon Echo et Apple Music en France. Prochaine étape : Google Play Music compatible avec Apple Home Pod ? On pourrait presque y croire !