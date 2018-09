Des employés d’Amazon soudoyés pour gommer les commentaires négatifs

Entre 80 et 2000 dollars le commentaire supprimé

Amazon voit rouge

La publication d'un article du Washington Post ce dimanche a pousséà ouvrir une enquête.D'après les informations du journal, de nombreux employés seraient soudoyés par des vendeurs tiers afin de faire disparaître les commentaires peu élogieux à leur encontre.Les personnes impliquées sont également soupçonnées de communiquer à ces marques peu scrupuleusesdes personnes à l'origine des critiques négatives.La pratique est particulièrement courante en Chine, où le salaire moyen des salariés d'Amazon est au plus bas. Mais de l'autre côté du miroir, les vendeurs tiers de l'Amazon Marketplace sont également à la lutte.» déclare un marchand chinois anonyme cité par Le Figaro . Alors pour espérer remonter dans l'algorithme du géant de l'e-commerce, de nombreux marchands monnaientle commentaire supprimé.Outre cette pratique visant à tromper les clients sur la qualité effective des produits, les revendeurs invitent également les salariés d'Amazon véreux à leur. L'objectif étant de pratiquer des baisses de prix ciblées et de disposer sur eux d'avantages compétitifs complètement irréguliers.La pratique est, vous vous en doutez, complètement contraire à la politique de transparence d'Amazon. Suite à la publication de l'article du Washington Post, l'entreprise de Jeff Bezos n'a pas tardé à réagir. Interrogé par The Verge , un porte-parole assure qu'Amazon a mis en place des systèmes de restriction des données auxquels les employés ont accès. «», écrit-il.Les employés incriminés s'exposent à un licenciement et d'éventuelles sanctions légales et pénales. Les marchands peu scrupuleux risquent pour leur part une fermeture pure et simple de leur compte, la suppression de tous leurs commentaires, la retenue de leur bénéfice et des poursuites judiciaires.