Jeff Bezos crée un fonds dédié à l’éducation, les employés d’Amazon enragent

2 milliards de dollars « pour commencer »

On le sait, le patron d'ne sait pas quoi faire de son argent. À l'été 2017, le multimilliardaire demandait à ses followers sur Twitter des idées d'investissements philanthropiques.Un peu plus d'un an plus tard, Jeff Bezos semble avoir enfin mis le doigt dessus. Sur Twitter toujours, le boss d'Amazon annonce la création d'un fonds de 2 milliards de dollars (« pour commencer ») dédié à l'éducation et au logement des sans-abri.Crée conjointement avec son épouse MacKenzie Bezos, ce fonds se destine en priorité àdans les communautés défavorisées.Les'attaquera aussi de front au problème du mal-logement en finançant des organisations œuvrant pour les sans-abri.Mais comme le note l'AFP , citée par Le Point, le montant investi est nettement inférieur à d'autres « philanthropes » fortunés comme Mark Zuckerberg, Bill Gates ou l'investisseur Warren Buffett.Cette première injection d'argent n'est pourtant qu'un début, si l'on en croit Jeff Bezos. Un message qui ne manque pas deen réponse de son tweet.Payés au lance-pierre, subsistant grâce à des aides gouvernementales et des coupons alimentaires, les petites mains du plus grand site e-commerce au monde ne voient pas d'un très bon œil les actions philanthropiques de leur patron.Une attaque qui est régulièrement faite à Amazon qui, il y a quelques semaines, avait lancé une opération de dédiabolisation de grande ampleur sur Twitter.