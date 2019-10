Adobe veut porter toute sa Creative Suite sur Windows 10 on ARM

Adobe sur scène à New-York, avec Microsoft

Pas de créneau annoncé pour la Creative Suite sur ARM...

Source : Neowin

Annoncé le 2 octobre dernier, le Surface Pro X est animé par un tout nouveau processeur propriétaire : le Microsoft SQ1 . Basé sur l'architecture ARM et développé main dans la main avec Qualcomm, ce dernier se prévaut d'une puissance de calcul GPU estimée à 2 teraflops pour seulement 7 Watts de TDP. Un appel du pied aux éditeurs d'outils destinés à la création... qu'Adobe a bien pris en compte.Mardi, à New-York, Adobe faisait donc un passage remarqué sur scène lors de l'événement Surface organisé par Microsoft pour le lancement de ses nouveaux produits. L'éditeur, dont les logiciels sont souvent présentés en contexte d'utilisation sur des appareils de la gamme Surface, prenait alors le temps de présenter son application Fresco , tout en promettant l'arrivée de l'offre Creative Suite sur plateformes ARM et plus spécifiquement sur Windows 10 on ARM.Cette annonce implique le développement par Adobe d'un système permettant de lancer ses différents logiciels sur une plateforme ARM64. Et pour cause, si Windows 10 on ARM est capable d'émuler des applications Intel, l'OS ne peut nativement le faire qu'avec les applications 32 bits. Or la plupart des logiciels Adobe CC sont dépendants du 64 bits.Comme le note Neowin, on ignore complètement quand Adobe prévoit de mettre en place ce portage. En l'état, le processus pourrait prendre beaucoup de temps : le code des outils d'Adobe est dans certains cas ancien et méritera probablement d'être dépoussiéré en profondeur avant d'arriver sur Windows 10 on ARM.Reste qu'Adobe et Microsoft semblent sérieusement s'impliquer dans ce projet. Un point qui laisse entendre qu'il devrait bel et bien se concrétiser. Reste à savoir si l'on parle d'un temps d'attente de quelques mois... ou de quelques années.