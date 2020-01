Capgemini valide le rachat d'Altran, et veut devenir un leader de "l'industrie intelligente"

Capgemini s'empare de plus de 53 % du capital d'Altran

La cour d'appel de Paris entretient le suspense

Source : Communiqué de presse

Le processus de rachat d'Altran par Capgemini se révèle bien plus compliqué que prévu. Mais les deux sociétés aperçoivent enfin le bout du tunnel, alors que l'annonce initiale de l'acquisition remonte au mois de juin 2019. Ce n'est qu'en octobre dernier que l'OPA (offre publique d'achat) amicale sur Altran au prix de 14 euros par action fut lancée. Mais le prix de cette dernière a été contesté par certains actionnaires, ce qui a retardé la procédure. Finalement, le coup de pouce apporté au prix, relevé à 14,50 euros, a permis de boucler l'affaire.Après cette OPA, Capgemini détient désormais 53,57 % du capital d'Altran Technologies, contre 11,43 % avant le lancement de l'offre. Le seuil de réussite était fixé à 50,10 % du capital. Pourtant, le géant français de l'informatique doit encore patienter avant de prendre le contrôle effectif d'Altran. Car une décision de justice est attendue.L'Autorité des marchés financiers a précisé, lundi que plus de 108 millions d'actions Altran, pilier des services d'ingénierie et de R&D, avaient été présentées à l'offre publique d'achat lancée par Capgemini au 22 janvier, jour de clôture de l'OPA.Le lancement de l'offre publique d'achat, nous vous le disions, ne rencontre pas un succès total. L'Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) avait déposé plainte pour remettre en cause la validité du visa AMF. La décision est entre les mains de la cour d'appel de Paris. Si elle valide le visa, Capgemini pourra alors devenir actionnaire majoritaire d'Altran. Celle-ci devrait intervenir avant la fin du mois de mars 2020.En guise de bonne foi, Capgemini s'est engagée à s'abstenir de prendre le contrôle total d'Altran en renchérissant son prix pendant 18 mois. Autrement dit, la société n'amorcera pas une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre, soit 14,50 euros.Paul Hermelin, PDG de Capgemini, a salué la validation du projet. «». Le PDG d'Altran, Dominique Cerutti, se réjouit «».Capgemini pourra donc bientôt se positionner sur les marchés de la numérisation de l'industrie alors qu'Altran pourra renforcer son informatisation.