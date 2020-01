FlixBus, l'opérateur de mobilité, pulvérise son record de passagers en France en 2019

© FlixBus

Une hausse de 43 % du nombre de passagers l'an dernier

Une croissance continue, tout au long de l'année

Le groupe FlixMobility Gmbh s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030.

Source : Communiqué de presse

Il devient de plus en plus fréquent de croiser, autour des gares routières du pays, des cars aux couleurs de FlixBus. Cet effet s'est même renforcé ces dernières semaines à l'occasion des grèves qui ont touché le secteur des transports un peu partout en France. La compagnie allemande, fondée en 2013, jouit d'une importante notoriété et a battu de nouveaux records l'année dernière. En 2019, FlixBus a même franchi pour la première fois la barre des 10 millions de voyageurs en France (10,5 millions).FlixBus (groupe FlixMobility Gmbh) a connu, en 2019, une hausse de 43 % du nombre de passagers transportés en France par rapport à 2018. Une croissance folle pour le secteur, supérieure même à celle de l'ensemble du groupe (+37 % sur un an), qui a transporté 62 millions de clients dans les 30 pays desservis. La France constitue d'ailleurs le deuxième plus gros marché de la firme d'outre-Rhin, après l'Allemagne.Le groupe a développé une stratégie visant à insérer sur son tracé global des arrêts supplémentaires dans les lieux stratégiques (50 au total, soit 25 % de plus par rapport à 2018), comme Disneyland Paris, des aéroports (Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac), ou des stations balnéaires (Royan, Antibes, etc.).Sans langue de bois, FlixBus reconnaît que le mois de décembre (ponctué par les grèves) a contribué à gonfler son bilan annuel, avec plus d'1 million de passagers transportés. Un résultat équivalant aux mois d'été pour l'entreprise.Outre le mois de décembre, un peu à part, FlixBus a maintenu sa croissance à chaque mois de l'année, confortant ainsi son modèle économique plutôt particulier, qui est de fonctionner avec 80 PME autocaristes partout en France. Ces transporteurs privés offrent à la compagnie une flexibilité qui défie toute concurrence et lui permet de faire correspondre rapidement l'offre à la demande.», se félicite le Directeur Général de l'entreprise, Yves Lefranc-Morin.Sur un plan plus général, FlixBus dessert 30 pays, 2 500 destinations et entend poursuivre sa croissance en 2020, en développant l'offre FlixBus en Asie et Amérique du Sud, en renforçant le réseau FlixTrain en Allemagne tout en préparant l'arrivée de la compagnie ferroviaire en Suède (et en France dans les prochaines années ?), et en développant FlixCar, la nouvelle offre de covoiturage sans frais de la société.