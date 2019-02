Géolocalisation, reconnaissance faciale, chatbot : Air France renouvelle sa stratégie

NextNewMedia / Shutterstock.com

Une appli Air France repensée pour rassurer le client

La reconnaissance faciale fait son arrivée

Air France détaille ses trois pass de connectivité en vol

Léa, l'assistant virtuel qui tiendra informé le voyageur

revoit sa copie en présentant une dévoilée le 13 février 2019 . Application mobile, géolocalisation, biométrie, connectivité ou encore chatbot : tout y passe.Plusieurs innovations digitales annoncées par Air France concernent son. Les solutions de paiementetont par exemple été ajoutées aux moyens classiques. L'enregistrement du passeport devient également plus simple grâce à un pictogramme dédié.Le parcours du voyageur a aussi été repensé grâce à l'utilisation de la, qui permettrait de donner au voyageur desjusqu'à l'aéroport ; une fonctionnalité qui peut s'avérer pratique pour anticiper son temps de trajet depuis le domicile, par exemple. Un plan est aussi proposé automatiquement au client pour qu'il se repère plus aisément dans l'aéroport, jusqu'à sa porte d'embarquement. Enfin, les clients seront tenus au courant, en temps réel via notifications, du suivi de leurs bagages et des différentes étapes de traitement de ces derniers. Ils auront également accès au numéro de tapis où récupérer leurs affaires à l'arrivée.De son côté, l'application Air France Play, pas très appréciée par les utilisateurs, accueille de nouveaux divertissements. Air France annonce 160 titres de presse, 50 programmes (films, documentaires, émissions, dessins animés) et des titres de musique.Air France annonce expérimenter actuellement laau dépose-bagages ainsi qu'à l'embarquement, grâce à la. En s'enregistrant depuis l'appli Air France ou en borne à l'aéroport, le client est invité à scanner son passeport. Ainsi, la carte biométrique contiendra les données (chiffrées, assure l'entreprise) de votre passeport.Lorsque vous déposez les bagages ou au moment où vous embarquez, il vous suffit alors de scanner uniquement votre carte d'embarquement pendant qu', en reliant les informations qu'il capte à celles de votre passeport, biométriques. Le client est ensuite autorisé à déposer ses bagages et à embarquer sur son vol.La compagnie est en train de démocratiser son offre de connectivité, déjà annoncée il y a plusieurs mois. Celle-ci permet aux clients de choisir entrepour leur smartphone, tablette ou ordinateur.Le pass « Message » gratuit permettra aux clients, gratuitement, de recevoir des messages sur leur tablette ou leur smartphone durant le voyage. Le pass « Surf » permet de naviguer sur Internet et de consulter ou d'envoyer des mails. L'option est facturée 3 euros pour un vol court-courrier, 5 euros pour un moyen-courrier, et 8 euros pour une heure ou 18 euros pour un vol long-courrier, ce qui n'est pas donné quand on sait que de nombreuses compagnies proposent le WiFi gratuitement. Le pass « Stream », lui, est inclus dans les vols long-courriers. Il comprend les avantages des deux précédents pass ainsi que le streaming et le téléchargement au tarif de 30 euros, l'équivalent d'un mois d'accès à Internet.Enfin, Air France a présenté. L'assistant virtuel permet aux clients de rester en lien avec la compagnie jusqu'à la fin de leur voyage. Celui-ci est disponible en français et en anglais sur Messenger. Si le voyage subit un quelconque désagrément, Léa envoie directement des informations pratiques comme des attestations de retard ou d'annulation, des solutions d'hébergement et des bons de compensations (repas, transport, hôtel...).