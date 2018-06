Les nouvelles ambitions de Qwant, qui veut chatouiller Google en Europe

Lire aussi :

Qwant : portrait du leader des moteurs de recherche français



On accélère très vite grâce à votre soutien 🚀 #SwitchToQwant



✔️ Qwant est maintenant le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France

✔️ Intègre le top 1000 mondial des sites les plus consultés



@SimilarWeb pic.twitter.com/HAQzwSLEok — Qwant FR (@Qwant_FR) 6 juin 2018



Qwant, tête haute, part à l'assaut de Google

🗺 Présentation de Qwant Maps. pic.twitter.com/Enc6omu4EZ — Qwant FR (@Qwant_FR) 14 juin 2018



Modifié le 15/06/2018 à 16h34

Depuis son lancement en 2013, Qwant s'est petit à petit construit une image de vraie alternative à Google. A tel point d'ailleurs qu'il est devenu, au mois de mai 2018, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France, et qu'il vient d'intégrer le top 1000 des sites les consultés au monde, selon les chiffres fournis par le Médiamétrie du net, SimilarWeb, avec près de 61 millions de visites le mois dernier. Fort de ses 164 salariés et d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros espérés pour 2018, le bijou niçois qui vient d'emménager à Paris lancera, en septembre prochain, trois nouveaux services,, comme le révèlent nos confrères de La Tribune Le moteur de recherche européen affirme ses ambitions. Qwant s'inscrit à contrecourant de ce que fait Google. La start-up française est même vue comme un « anti-Google » dans le sens où, pour elle, la préservation des données personnelles est primordiale. Et c'est ce qui séduit internautes et mobinautes aujourd'hui, le respect de la vie privée et de la sécurité de sa navigation avant tout.Qwant va donc plus loin avec une multiplication de services qui devrait intéresser ses utilisateurs. En septembre, et comme l'a annoncé son président Eric Léandri ce jeudi 14 juin, sont ainsi prévues les arrivées de, une messagerie non intrusive, sécurisée et chiffrée ; de, qui offrira un service de cartographie sans aucun, au contraire de son pendant Google Maps ; et enfin, de. Ce dernier service, qui entrera en confrontation avec les célèbres Google Pay et Apple Pay, permettra de payer directement depuis son mobile.D'autres services verront aussi le jour, comme, qui se mettra au service d'applications médicales par exemple ; ou encore, pour envoyer des SMS de prévention.Qwant part de loin et en a conscience. Mais la start-up est tombée dans un engrenage positif qui ne peut que la pousser à aller de l'avant, elle qui fêtera les cinq ans du lancement de son moteur de recherche (en version définitive) le mois prochain.