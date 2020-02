Facebook reste le réseau social le plus utilisé par les Français, devant... Snapchat

Croissance soutenue chez Snapchat et Instagram

Cette semaine, Médiamétrie a publié son nouveau rapport intitulé « L'année Internet 2019 », qui décrypte l'activité des utilisateurs français en ligne. On y apprend notamment que ces derniers se connectent pendant en moyenne 2 heures et 12 minutes par jour, 32 % de ce temps étant consacré aux réseaux sociaux.Dans le détail, une hiérarchie se dessine nettement au sein de ces plateformes. Au sommet, on retrouve bien sûr Facebook, avec 24 millions de Français s'y rendant quotidiennement. En deuxième position, en revanche, on peut être surpris de voir apparaître Snapchat, qui a regroupé chaque jour 14 millions d'utilisateurs originaires de l'Hexagone, en 2019, soit une croissance de 5,8 millions sur un an. En comparaison, Facebook n'a enregistré qu'une hausse de 1,7 million sur la même période.Snapchat se paie donc le luxe de dépasser Messenger (Médiamétrie mêle ici les réseaux sociaux et applications de messagerie) et ses 12,2 millions d'utilisateurs français actifs chaque jour. Ensuite, on retrouve une autre filiale de Facebook, Instagram , affichant 11,5 millions d'amateurs au quotidien et une croissance significative (+4,2 millions). Plus loin, Twitter n'a enregistré, en 2019, « que » 4,5 millions de Français s'y connectant tous les jours.Pour affiner l'analyse, il est intéressant de la segmenter par tranche d'âge. Car les usages varient grandement en fonction des générations. Ainsi, 35 % des utilisateurs quotidiens de Facebook ont plus de 50 ans. Au contraire, Snapchat doit essentiellement son succès à sa popularité chez les adolescents : plus de 50 % des 11-14 ans s'y sont rendus chaque jour en 2019. Bertrand Krug, Directeur du département Internet de Médiamétrie, résume la situation ainsi : «».Enfin, notons la croissance remarquable d'une autre application chez les adolescents : TikTok . L'application chinoise a attiré chaque jour 1,5 million de Français en 2019, 78 % d'entre eux ayant moins de 24 ans. Et 12 % des 11-14 ans s'en sont servi de façon quotidienne l'an dernier.