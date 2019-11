TikTok s'excuse d'avoir censuré une vidéo évoquant la persécution des Ouïghours

50 minutes de suspension

Changement de politique pour TikTok

Dans un post de blog publié ce 27 novembre , le directeur de sécurité de Tiktok U.S., Eric Han, a écrit : «».La vidéo est de nouveau disponible sur le second compte de l'utilisatrice, @getmefamouspartthree. Au moment de sa remise en ligne, le 27 novembre, elle recensait 1,5 millions de mentions J'aime, et 2,1 millions à l'écriture de cet article.Mise en ligne le 23 novembre, elle a été suspendue le 27 novembre durant 50 minutes. Sur son blog, la société évoque que le retrait était lié au bannissement de 2 406 appareils dont les comptes associés pouvaient notamment évoquer le terrorisme. Mais dans son communiqué, elle souligne que la vidéo n'avait enfreint aucune de ses conditions d'utilisation, et que la suspension résultait d'une «». Par le passé, le premier compte @getmefamousplzsir avait déjà été banni une première fois après avoir posté des vidéos en rapport avec le djihadiste saoudien Oussama Ben Laden.Le communiqué ajoute : «».TikTok a d'ores et déjà annoncé vouloir revoir sa politique de modération. Eric Han a déclaré : «».».